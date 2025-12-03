Romagna turistica in affanno Cisl | Serve un piano strategico
La provincia di Forlì-Cesena presenta alcune criticità in ambito turismo, stando ai dati mostrati durante il convegno ravennate di Fisascat Cisl "Turismo romagna in evoluzione" che ha sancito la conclusione della Staffetta della Legalità. L’obiettivo della settima edizione dell’evento in questione era quello di permettere ai cittadini di riflettere e fare il punto, attraverso statistiche e numeri, sul tema dello sviluppo turistico in Emilia-Romagna, analizzando l’andamento delle visite nel periodo gennaio-agosto 2025. Il nostro territorio ha registrato nella suddetta fascia di tempo un numero di turisti pari a 969. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
