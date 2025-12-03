Roma si illumina per il Natale

Le strade di Roma hanno sempre un’ aura magica ma nel periodo natalizio quello spirito prevale ancor di più: da piazza San Pietro con il suo presepe alle luci che illuminano via del Corso, la città eterna offre ad abitanti e turisti uno spettacolo unico. Nel pomeriggio di martedì 2 dicembre è stato acceso in Piazza di Spagna, uno dei posti più iconici della città, un imponente albero che illumina la celebre scalinata di Trinità dei Monti. Si tratta di un albero sintetico alto 12 metri illuminato da 300mila led che quest’anno è stato curato dall’azienda Lpgled, la quale ha curato anche le luminarie nelle vie circostanti alla piazza, come la lussuosa via Condotti, che sono state accese in contemporanea all’abete. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma si illumina per il Natale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A Roma l’energia sociale illumina il quartiere! Nel cuore del Municipio V nasce una nuova Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale, grazie a un intervento da 300mila euro sostenuto da Banco dell’Energia. A beneficiarne sarà il Borgo Ragazzi Don Bos - facebook.com Vai su Facebook

Questa sera il Palazzo Aeronautica, sede istituzionale della Forza Armata, a Roma, si illumina di arancione in occasione della Giornata internazionale contro la #violenza sulle #donne. #25novembre #AeronauticaMilitare Vai su X

Natale 2025 a Roma, cosa fare: eventi da non perdere - Dalle piazze illuminate, gli alberi addobbati in giro per la città e dai presepi secolari alla Messa di mezzanotte nella Basilica di San Pietro, il Natale a Roma è uno dei più magici d'Italia. Secondo tg24.sky.it

Mercatini e villaggi di Natale 2025 a Roma, date e programma degli eventi natalizi più belli - Info su date, indirizzi, costi di mercatini e villaggi di Natale 2025 a Roma. Da fanpage.it

Natale a Roma e nel Lazio: mercatini, borghi e cantine aperte nel weekend 29-30 novembre - 30 novembre 2025: mercatini di Natale, borghi illuminati e cantine aperte ... Come scrive romait.it

Natale 2025: luminarie spettacolari e gratis a pochi km da Roma - A pochi km da Roma tre mete gratuite offrono luminarie spettacolari, scenografie fiabesche e atmosfere natalizie da sogno: ecco dove andare. msn.com scrive

Milano, Roma, Napoli: quando inizia il Natale nelle grandi città tra alberi e villaggi - Milano, Roma e Napoli, tre città e tre anime natalizie che quest'anno daranno il meglio di sé tra iniziative ed eventi a tema. Lo riporta blitzquotidiano.it

Roma accende il Natale: l’albero di Piazza di Spagna illumina il Tridente - Roma entra ufficialmente nell’atmosfera natalizia con la tradizionale accensione dell’albero di Natale a Piazza di Spagna e delle luminarie ... Scrive msn.com