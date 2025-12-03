Roma si complica Zirkzee | spunta Nketiah per l’attacco

Sololaroma.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma si avvicina alla sfida con il Cagliari mentre Massara continua a muoversi senza sosta sul fronte mercato, alla ricerca di rinforzi offensivi per gennaio. Dovbyk e Ferguson, infatti, non hanno convinto nelle ultime settimane: l’attaccante ucraino tornerà solo dopo la sosta di inizio anno, mentre l’irlandese, reduce da una prestazione opaca contro il Napoli, potrebbe rientrare al Brighton già prima della fine della stagione. Il profilo preferito dalla dirigenza resta sempre Zirkzee, ma la trattativa si sta rivelando più ostica del previsto. Il Manchester United non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire in prestito e punta a incassare subito dalla sua cessione, mentre la Roma è vincolata a operazioni in prestito senza obbligo di riscatto e ha urgenza di trovare un centravanti disponibile nell’immediato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, si complica Zirkzee: spunta Nketiah per l’attacco

