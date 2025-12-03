Roma Salvini compra villa di 674 m² per €1,35mln sotto valore di mercato | Venduta da famiglia Acampora legale Fininvest condannato per corruzione

Ilgiornaleditalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvini ribatte alle speculazioni affermando di aver trovato la casa sul sito immobiliare.it e di aver pagato la cifra indicata come da annuncio Il vicepremier Matteo Salvini e la compagna Francesca Verdini hanno acquistato una maxi villa di ben 674 metri quadrati nel rinomato quartiere roman. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

roma salvini compra villa di 674 m178 per 8364135mln sotto valore di mercato venduta da famiglia acampora legale fininvest condannato per corruzione

© Ilgiornaleditalia.it - Roma, Salvini compra villa di 674 m² per €1,35mln, "sotto valore di mercato": "Venduta da famiglia Acampora, legale Fininvest condannato per corruzione"

Contenuti che potrebbero interessarti

roma salvini compra villaSalvini compra la villa di Acampora da 674 mq per 1,35 milioni di euro, il rogito lo firma il notaio del Ponte - Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha comprato una villa alle porte di Roma, in via Camilluccia, insieme alla compagna Francesca Verdini ... Scrive virgilio.it

roma salvini compra villaSalvini–Verdini, supervilla a Roma comprata a prezzo ribassato: scoppia la polemica - Pagati 1,35 milioni per 674 mq in una zona che ne vale quasi il doppio: la storia dell’immobile tra società, liquidazioni e lo studio Previti ... Riporta giornalelavoce.it

roma salvini compra villaSalvini acquista una villa a Roma da 28 vani per 1,3 milioni di euro - Una villa alla Camilluccia (Roma) da 1,35 milioni di euro: è questo l’acquisto più recente del vicepremier, ministro e leader della Lega Matteo Salvini che, insieme alla compagna Francesca Verdini, ha ... Segnala milanofinanza.it

roma salvini compra villaSalvini e la sua casa a Roma: il costo è altissimo - Il costo della casa di Salvini a Roma è sorprendente sotto ogni punto di vista: ecco la cifra della proprietà del ministro. Da newsmondo.it

roma salvini compra villaSalvini si compra una reggia a Roma nord - Lo stabile si estende su 674 mq e conta 28 vani, anche se lui lo ha pagato solo 1,35 milioni. Si legge su gayburg.com

roma salvini compra villaCasa: Ricciardi (M5S), 'italiani senza e Salvini trova ville a 2mila euro al mq...' - “Il piano casa di Salvini non esiste e al momento l’unica rigenerazione l’ha fatta lui grazie all’acquisto di una villa a 2 mila euro al mq. Scrive lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Salvini Compra Villa