Roma Salvini compra villa di 674 m² per €1,35mln sotto valore di mercato | Venduta da famiglia Acampora legale Fininvest condannato per corruzione

Salvini ribatte alle speculazioni affermando di aver trovato la casa sul sito immobiliare.it e di aver pagato la cifra indicata come da annuncio Il vicepremier Matteo Salvini e la compagna Francesca Verdini hanno acquistato una maxi villa di ben 674 metri quadrati nel rinomato quartiere roman. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma, Salvini compra villa di 674 m² per €1,35mln, "sotto valore di mercato": "Venduta da famiglia Acampora, legale Fininvest condannato per corruzione"

Contenuti che potrebbero interessarti

#dimartedi La casa di Salvini a Roma Nord, Emiliano Fittipaldi: "Ha comprato una reggia pagandola molto poco". Vai su Facebook

La sobrietà al potere. Salvini è passato da un bilocale a Milano a una casa a Roma di 674 mq. 28 vani, due box. Meloni è passata da un appartamentino alla Garbatella a un villino con piscina. Ciascuno vale più di un milione di euro. Ciao poveri. Vai su X

Salvini compra la villa di Acampora da 674 mq per 1,35 milioni di euro, il rogito lo firma il notaio del Ponte - Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha comprato una villa alle porte di Roma, in via Camilluccia, insieme alla compagna Francesca Verdini ... Scrive virgilio.it

Salvini–Verdini, supervilla a Roma comprata a prezzo ribassato: scoppia la polemica - Pagati 1,35 milioni per 674 mq in una zona che ne vale quasi il doppio: la storia dell’immobile tra società, liquidazioni e lo studio Previti ... Riporta giornalelavoce.it

Salvini acquista una villa a Roma da 28 vani per 1,3 milioni di euro - Una villa alla Camilluccia (Roma) da 1,35 milioni di euro: è questo l’acquisto più recente del vicepremier, ministro e leader della Lega Matteo Salvini che, insieme alla compagna Francesca Verdini, ha ... Segnala milanofinanza.it

Salvini e la sua casa a Roma: il costo è altissimo - Il costo della casa di Salvini a Roma è sorprendente sotto ogni punto di vista: ecco la cifra della proprietà del ministro. Da newsmondo.it

Salvini si compra una reggia a Roma nord - Lo stabile si estende su 674 mq e conta 28 vani, anche se lui lo ha pagato solo 1,35 milioni. Si legge su gayburg.com

Casa: Ricciardi (M5S), 'italiani senza e Salvini trova ville a 2mila euro al mq...' - “Il piano casa di Salvini non esiste e al momento l’unica rigenerazione l’ha fatta lui grazie all’acquisto di una villa a 2 mila euro al mq. Scrive lanuovasardegna.it