Roma premia l’educazione digitale | la scuola elementare Nostra Signora di Lourdes vince con il progetto Clicca con i nonni!

Roma, 3 dicembre 2025 – Premiata questa mattina al Campidoglio alla presenza della Presidente Commissione Cultura di Roma Capitale Erica Battaglia, la Scuola Primaria “Nostra Signora di Lourdes”, nell’ambito del concorso di NeoConnessi ( https:neoconnessi.windtre.it ), il progetto di educazione digitale di Wind Tre che quest’anno ha raggiunto quasi tre quarti degli istituti capitolini, tra primarie e secondarie, per quasi 9.000 bambine e bambini coinvolti. La scuola ha ricevuto una menzione speciale grazie al progetto “ Clicca con i nonni! Un’avventura digitale tra generazioni unite dal cuore e dal mouse ”, distinguendosi tra centinaia di elaborati multimediali e testuali presentati dalle scuole elementari di tutta Italia. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Roma premia l’educazione digitale: la scuola elementare Nostra Signora di Lourdes vince con il progetto “Clicca con i nonni!”

