Roma premia l’educazione digitale | la scuola elementare Nostra Signora di Lourdes vince con il progetto Clicca con i nonni!

Roma, 3 dicembre 2025

Roma, 3 dicembre 2025 –  Premiata questa mattina al Campidoglio alla presenza della Presidente Commissione Cultura di Roma Capitale  Erica Battaglia, la  Scuola Primaria “Nostra Signora di Lourdes”, nell’ambito del concorso di  NeoConnessi  ( https:neoconnessi.windtre.it ), il progetto di educazione digitale di  Wind Tre  che quest’anno ha raggiunto  quasi tre quarti degli istituti capitolini, tra primarie e secondarie, per  quasi 9.000 bambine e bambini coinvolti. La scuola ha ricevuto una menzione speciale grazie al progetto “ Clicca con i nonni! Un’avventura digitale tra generazioni unite dal cuore e dal mouse ”, distinguendosi tra centinaia di elaborati multimediali e testuali presentati dalle scuole elementari di tutta Italia. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

