Roma Ndicka ci sarà con il Como | attesa la risposta del Marocco per El Aynaoui

Sololaroma.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma si prepara a fare i conti con due assenze pesanti nel periodo che va da metà dicembre a gennaio: Evan Ndicka e Neil El Aynaoui sono infatti prossimi alla convocazione per la Coppa d’Africa, e dovranno lasciare la Capitale entro pochi giorni. Il club giallorosso, tuttavia, sta cercando di prolungare la loro permanenza almeno fino alla sfida contro il Como, in programma lunedì 15 dicembre allo Stadio Olimpico. Una possibilità concessa dal recente via libera della FIFA, che autorizza le società a trattenere i calciatori fino alla sera del 15 prima del raduno con le rispettive nazionali. Roma al lavoro con Costa d’Avorio e Marocco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

