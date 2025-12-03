Roma Massara prepara i colpi in attacco | Chiesa tra le idee

La Roma continua a muoversi sottotraccia per rinforzare un reparto offensivo che finora non ha garantito il peso necessario. Le indicazioni di Gian Piero Gasperini sono state chiare: servono due innesti, un centravanti e un esterno sinistro, per ridare profondità e soluzioni al fronte d’attacco. Come riportato da Il Tempo, il direttore sportivo Frederic Massara sta monitorando diverse piste e nelle ultime ore è tornato a informarsi anche su Federico Chiesa. L’attaccante della Nazionale, attualmente al Liverpool, non sembra intenzionato a lasciare subito l’Inghilterra, ma lo scenario potrebbe cambiare nelle prossime settimane: molto dipenderà dal suo utilizzo e dalle sue prospettive in azzurro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Massara prepara i colpi in attacco: Chiesa tra le idee

