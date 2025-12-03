Roma i funerali di Nicola Pietrangeli in DIRETTA

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, nella chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio a Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

roma i funerali di nicola pietrangeli in diretta

© Gazzetta.it - Roma, i funerali di Nicola Pietrangeli in DIRETTA

Argomenti simili trattati di recente

roma funerali nicola pietrangeliNicola Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico sulle note di Aznavour. Alle 15 i funerali - Alle 15 sono stati programmati i funerali a Ponte Milvio, presso la chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio ... Come scrive msn.com

roma funerali nicola pietrangeliLicia Colò in lacrime al funerale di Pietrangeli: "Un arrogante, ma è un pregio" - L'ultimo saluto al Foro Italico da parte di uno dei grandi amori del tennista scomparso a 92 anni: "Lascia un grande vuoto in me e in tutti noi" ... Da corrieredellosport.it

roma funerali nicola pietrangeliNicola Pietrangeli, camera ardente e funerali il 3 dicembre al Foro Italico di Roma - Si terrà mercoledì 3 dicembre 2025 la camera ardente per Nicola Pietrangeli, storico campione e icona del tennis italiano. Si legge su tg.la7.it

roma funerali nicola pietrangeliPietrangeli diretta camera ardente e funerali: l’ultimo saluto a Roma live - L'addio alla leggenda del tennis italiano al campo dedicatogli, al Foro Italico. msn.com scrive

roma funerali nicola pietrangeliCommozione per l’ultimo saluto a Pietrangeli: in tanti a salutarlo al suo funerale - Tanta emozione e commozione da parte di tifosi, appassionati oltre ad amici e parenti c ... Da tennisitaliano.it

roma funerali nicola pietrangeliFunerali Nicola Pietrangeli, ultimo saluto al tennista italiano in diretta - Angelo Mangiante ci racconta la giornata del saluto a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano scomparso a Roma all'età di 92 anni lo scorso 1 dicembre. Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Funerali Nicola Pietrangeli