Roma i funerali di Nicola Pietrangeli in DIRETTA
L'ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, nella chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio a Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
La camera ardente per Nicola Pietrangeli, venuto a mancare oggi all’età di 92 anni, si terrà mercoledì sul campo a lui intitolato nel Foro Italico di Roma ? I funerali avranno luogo nel pomeriggio, sempre a Roma, ma in forma privata. - facebook.com Vai su Facebook
Ultimo saluto a Nicola Pietrangeli, oggi camera ardente e funerali #SkySport #Tennis #Pietrangeli Vai su X
Nicola Pietrangeli, camera ardente al Foro Italico sulle note di Aznavour. Alle 15 i funerali - Alle 15 sono stati programmati i funerali a Ponte Milvio, presso la chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio ... Come scrive msn.com
Licia Colò in lacrime al funerale di Pietrangeli: "Un arrogante, ma è un pregio" - L'ultimo saluto al Foro Italico da parte di uno dei grandi amori del tennista scomparso a 92 anni: "Lascia un grande vuoto in me e in tutti noi" ... Da corrieredellosport.it
Nicola Pietrangeli, camera ardente e funerali il 3 dicembre al Foro Italico di Roma - Si terrà mercoledì 3 dicembre 2025 la camera ardente per Nicola Pietrangeli, storico campione e icona del tennis italiano. Si legge su tg.la7.it
Pietrangeli diretta camera ardente e funerali: l’ultimo saluto a Roma live - L'addio alla leggenda del tennis italiano al campo dedicatogli, al Foro Italico. msn.com scrive
Commozione per l’ultimo saluto a Pietrangeli: in tanti a salutarlo al suo funerale - Tanta emozione e commozione da parte di tifosi, appassionati oltre ad amici e parenti c ... Da tennisitaliano.it
Funerali Nicola Pietrangeli, ultimo saluto al tennista italiano in diretta - Angelo Mangiante ci racconta la giornata del saluto a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano scomparso a Roma all'età di 92 anni lo scorso 1 dicembre. Da sport.sky.it