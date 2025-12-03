Bahrein, Oman, Kuwait. Ovvero il cuore di un certo pezzo di mondo che necessita di una particolare attenzione, sia alla voce geopolitica che relazioni internazionali. Più in generale il Golfo sta mutando il proprio peso specifico e, di conseguenza, è destinatario di politiche mirate, rese armoniche da una visione d’insieme che non sempre il governo di Roma ha avuto nel recente passato. Ma negli ultimi tre anni Giorgia Meloni ha cambiato registro, decidendo di investire non solo sulle relazioni commerciali o su una semplice linea bilaterale tra Italia e Golfo, ma aggiungendo due elementi: uno personale fatto di rapporti diretti con i leader e uno progettuale con il Piano Mattei che, proprio con i governi del Golfo si intreccia alla voce fondo multi-donatori del Piano, presso la Banca Africana di Sviluppo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Roma-Golfo, il legame è sempre più solido. Gli incontri di Meloni in Barhein