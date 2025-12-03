Roma caccia al nuovo centravanti | Fabio Silva torna in cima alla lista
La Roma continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un innesto offensivo capace di risollevare un reparto che, fin qui, ha prodotto troppo poco. Se Joshua Zirkzee rimane la preferenza assoluta – la soluzione ideale, ma anche la più difficile da raggiungere – nelle ultime ore a Trigoria è tornato il nome di Fabio Silva. Il portoghese era stato seguito con attenzione nei mesi scorsi, quando il Wolverhampton era alla ricerca di liquidità e il Borussia Dortmund stava preparando l’assalto decisivo. Acquistato dai tedeschi, Silva è però rapidamente finito ai margini: solo 59 minuti in Bundesliga, 224 complessivi tra tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
