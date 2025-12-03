Roma accoglie la Fiamma Olimpica | il percorso completo e i punti migliori per vederla il 6 dicembre

In occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, anche la città di Roma è pronta a vivere una delle sue giornate più simboliche: il 6 dicembre la Fiamma Olimpica attraverserà la Capitale trasformando le strade in un palcoscenico di entusiasmo, musica e sport. Sarà un evento che segna l’inizio del grande viaggio verso i Giochi Olimpici Invernali italiani e che porterà nel cuore della Città Eterna un messaggio di inclusione, unità e speranza. Ma quale percorso compirà la fiamma? E come fare per vederlo al meglio? Fiamma Olimpica a Roma: il percorso verso le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it