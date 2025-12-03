Rodolfo Dalla Mora l' Architetto che ha reinventato la figura del Disability Manager | Inclusione significa creare pari opportunità per tutti non progettare stanze speciali per pochi

Il Disability Management sta cambiando volto: da ruolo tecnico a competenza multidisciplinare capace di trasformare ambienti, servizi e cultura. L’Architetto Rodolfo Dalla Mora, creatore in Italia della figura del Disability Manager, racconta come si è evoluta questa professione e quali sfide attendono il futuro dell’inclusione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Rodolfo Dalla Mora, l'Architetto che ha reinventato la figura del Disability Manager: «Inclusione significa creare pari opportunità per tutti, non progettare stanze speciali per pochi»

News recenti che potrebbero piacerti

"EDIL 4 LABRONICA - S.A.S. DI RODOLFO SCHILLACI " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Statuina di Genius Cucullatus, fanciullo col cappuccio. Terracotta; alt. cm 12,7; base 7,5 × 5,3. (II–I sec. a.C.) Proveniente dagli scavi nella necropoli in Località Martellona. Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani”, Guidonia Montecelio (RM). La piccola st - facebook.com Vai su Facebook

È morto l'architetto e designer Rodolfo Dordoni - È morto l'architetto e designer Rodolfo Dordoni, art director della Minotti, già responsabile nel corso degli anni della direzione artistica di importanti aziende come Artemide, Cappellini, Fontana ... Da ansa.it