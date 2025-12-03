Rodolfo Dalla Mora l' Architetto che ha reinventato la figura del Disability Manager | Inclusione significa creare pari opportunità per tutti non progettare stanze speciali per pochi

Il Disability Management sta cambiando volto: da ruolo tecnico a competenza multidisciplinare capace di trasformare ambienti, servizi e cultura. L’Architetto Rodolfo Dalla Mora, creatore in Italia della figura del Disability Manager, racconta come si è evoluta questa professione e quali sfide attendono il futuro dell’inclusione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rodolfo Dalla Mora, l'Architetto che ha reinventato la figura del Disability Manager: «Inclusione significa creare pari opportunità per tutti, non progettare stanze speciali per pochi»

