Rocio Muñoz Morales ritrova il sorriso dopo mesi difficili | nuova vita nuovo amore
Per Rocio Muñoz Morales l’ultima estate è stata un periodo complesso, segnato da uno scandalo mediatico che ha travolto il suo allora compagno, Raoul Bova. Un vero urto emotivo, capace di lasciare tracce profonde nella sua vita personale. Mentre Bova ha presto ritrovato serenità accanto alla collega Beatrice Arnera, molto meno si conosceva della nuova quotidianità sentimentale di Rocio. Un silenzio che ha alimentato curiosità e domande. La fine della storia con Raoul Bova. Dopo dodici anni insieme e due figlie, la relazione tra Rocio e Raoul è arrivata al capolinea in un clima tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
