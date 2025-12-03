Rocío Muñoz Morales ha un nuovo amore? Di chi si tratta

Rocío Muñoz Morales: un nuovo amore all’orizzonte? Di chi si tratta, ecco il suo nome e cosa emerge. Negli ultimi mesi, Rocío Muñoz Morales è tornata sotto i riflettori non solo per la sua carriera artistica, ma anche per la vita privata. Dopo la fine della lunga relazione con Raoul Bova, l’attrice spagnola sembra aver trovato un nuovo interesse sentimentale, secondo alcune indiscrezioni dei media italiani. Stando a quanto riporta Chi si tratterebbe di Vittorio Chini, impegnato nel mondo sanitario. Il nome che circola negli ambienti del gossip è quello di un uomo misterioso, apparentemente lontano dal mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Rocío Muñoz Morales ha un nuovo amore? Di chi si tratta

