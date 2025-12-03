Rocìo Munoz Morales festeggia il compleanno della figlia Luna con un dance party tra luci e musica

Rocìo Munoz Morales per i 10 anni della figlia Luna ha organizzato un dance party, dove la bambina si è divertita in compagnia degli amici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Rocio Munoz Morales, nuovo amore dopo Raoul Bova: compare un uomo misterioso al suo fianco. Ecco chi è - facebook.com Vai su Facebook

"La vita adesso" è il titolo del nuovo romanzo di Rocìo Munoz Morales, attrice e autrice. Dedicato a "tutte le donne resilienti", racconta la paura, la forza e il coraggio di ricominciare. L’intervista di Francesca Cosentino @RocioMMorales Vai su X

Rocìo Muñoz Morales torna in pubblico dopo il caso Bova: "Le persone buone sono più forti" - Dopo l'esplosione del caso che ha visto protagonisti il suo ex Raoul Bova e la giovane modella Martina Ceretti, Rocìo Muñoz Morales è tornata in pubblico e sui social. Si legge su gazzetta.it

Rocío Muñoz Morales: «Raoul Bova? Ormai siamo ex, ma lui è il papà delle mie bambine, e lo sarà per sempre» - Durante una diretta Instagram con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio, Rocío Muñoz Morales è tornata a parlare di Raoul Bova, con cui ha rotto la ... Segnala vanityfair.it

Raoul Bova e Rocio, guerra per l’affido delle figlie: “Hanno passato più tempo con il papà” - I rapporti tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si fanno sempre più tesi: dopo la richiesta dell’attrice di avere l’affido esclusivo delle figlie Luna e Alma, è arrivata la replica del protagonista di ... Segnala dilei.it

Rocio Munoz Morales da Fiorello: «Con Raoul Bova siamo ex, ma è il padre delle mie figlie e sono molto serena» - Ha scherzato così Rocio Munoz Morales in una diretta Instagram con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio. Da ilmessaggero.it