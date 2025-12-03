rocco hunt a ballando con le stelle

Dai concorrenti di The Voice Senior, dove condivide la poltrona con il ‘veterano’ Clementino, alla pista di Ballando con le Stelle. Rocco Hunt sarà il ballerino per una notte dell’undicesima puntata del talent show di Milly Carlucci, in onda su Rai 1 sabato 6 dicembre 2025. Come prevede il regolamento di Ballando, il cantante dovrà eseguire una coreografia per guadagnare il tesoretto di puntata da assegnare a una o due coppie in gara. Avremo un grande ballerino per una notte, che è Rocco Hunt, quindi voi che lo amate sintonizzatevi davanti a Ballando con le Stelle ha annunciato Milly Carlucci sui suoi profili social, dove ha ricordato anche l’importanza del prossimo appuntamento del programma. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

