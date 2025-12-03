Roccella | indipendenza economica delle donne e ‘liberazione della libertà femminile’ sono nostre priorità

“L ’indipendenza economica delle donne, la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni senza limitazioni e discriminazioni, la quantità e qualità della loro partecipazione al mondo del lavoro e dell’impresa, non sono soltanto una questione di equità e di giustizia, ma un fattore di crescita per l’intera società ” e il tema rappresenta “ il perno di tutte le azioni del mio ministero, ma che sta a cuore all’intero governo ”. Inizia così il messaggio inviato dalla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, al Forum di Confcommercio Terziario Donna. Dopo i saluti al presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, Anna Lapini presidente di Terziario Donna e gli intervenuti l’esponente dell’Esecutivo Meloni ricorda che “ al di là dell’apporto concreto in termini di sviluppo, è innegabile che il contributo delle donne rappresenti un valore unico in termini di talento, determinazione, creatività, e anche in termini di capacità di cura, un elemento che assume rilievo non soltanto dentro le mura domestiche”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Roccella: indipendenza economica delle donne e ‘liberazione della libertà femminile’ sono nostre priorità

