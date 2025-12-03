Roccabascerana i Carabinieri sequestrano un' officina meccanica

Nell’ambito di mirati controlli, disposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte, in sinergia con i colleghi dell’Arma. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Roccabascerana, i Carabinieri sequestrano un’officina meccanica - Nell’ambito di mirati controlli, disposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende mecca ... Scrive irpinianews.it

Monteverde: I Carabinieri sequestrano un’officina meccanica - Nell’ambito di mirati controlli, disposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende mecca ... Da irpinianews.it

Scoperta officina abusiva, scattano sequestro e denuncia - Sequestrata un'officina meccanica totalmente abusiva a Monteverde. Riporta msn.com

Telgate, i carabinieri forestali sequestrano un’officina abusiva - Il 9 ottobre a Telgate, i carabinieri del nucleo forestale di Grumello del Monte e di Curno, con la collaborazione del personale dell’ufficio tecnico e della polizia locale, hanno sequestrato parte di ... Come scrive ecodibergamo.it

Blitz dei carabinieri nell'officina, scatta il sequestro. Nei guai 31enne | FOTO - Nella tarda mattinata di ieri, i carabinieri della Stazione di San Cipriano d’Aversa hanno denunciato un 31enne ... Si legge su casertanews.it

Casapesenna, controlli ambientali: officina sequestrata e titolare denunciato per gestione illecita di rifiuti - Prosegue l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto agli illeciti ambientali nell’area dell’Agro aversano. Lo riporta ilcrivello.it