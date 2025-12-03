Roccabascerana AV | I Carabinieri sequestrano un’officina meccanica
A Roccabascerana un’officina meccanica sequestrata per scarico illecito di acque reflue, denunciato il titolare dai Carabinieri del Nucleo Forestale. Nell’ambito di mirati controlli, disposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Summonte, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, il titolare di un’officina meccanica. Nello specifico, l’attività investigativa dei militari, ha permesso di accertare che un artigiano 65 enne del posto, dedito alla riparazione di autoveicoli, sito nel Comune di Roccabascerana (AV), esercitava l’attività in assenza di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di lavorazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
