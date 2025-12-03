Roberto e Agnese escono insieme da Uomini e Donne | È l'uomo che voglio al mio fianco

Nel parterre Over di Uomini e Donne è nata una nuova coppia: Agnese e Roberto sono usciti insieme dal programma dopo alcuni mesi di frequentazione, pronti a conoscersi lontano dalle telecamere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

È arrivata la prima dedica social di Agnese per Roberto dopo la loro uscita da Uomini e Donne - facebook.com Vai su Facebook

“Mi ha conquistato!” Agnese e Roberto sono una nuova coppia nata a #UominieDonne Ecco cosa ci hanno detto dopo aver lasciato insieme il programma! Vai su X

Roberto e Agnese escono insieme da Uomini e Donne: “È l’uomo che voglio al mio fianco” - Nel parterre Over di Uomini e Donne è nata una nuova coppia: Agnese e Roberto sono usciti insieme dal programma dopo alcuni mesi di frequentazione, pronti ... Scrive fanpage.it

Uomini e Donne: Roberto e Agnese escono insieme, Jakub si scusa con Sara con un mazzo di rose - La puntata del 3 dicembre di Uomini e Donne porta nuovi cavalieri, baci inaspettati, tensioni nel trono classico e un parterre in continuo movimento. Riporta quilink.it

"Uomini e Donne", Agnese e Roberto escono insieme - Nonostante i dubbi degli ultimi giorni emersi sul cavaliere, le cose tra i due sembrano essersi sistemate. Da msn.com

Uomini e Donne, anticipazioni 3 dicembre 2025: Agnese e Roberto escono insieme - Uomini e Donne, le anticipazioni di mercoledì 3 dicembre 2025: Agnese e Roberto lasciano il programma insieme, prima esterna per Ciro. Come scrive mondotv24.it

Uomini e Donne, petali rossi per Roberto e Agnese: lasciano lo studio, ecco come va oggi - Un amore che fiorisce lontano dai riflettori: Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sono stati i protagonisti di un autentico “finale sostenibile” nella puntata di Uomini e Donne del 3 dicembre 2025. mondotv24.it scrive

Uomini e donne, Roberto si dichiara: Agnese è la sua scelta - Nonostante una segnalazione aveva gettato un alone sulla loro frequentazione, i due protagonisti del Trono over hanno deciso di uscire dal programma per viversi nella quotidianità ... Secondo today.it