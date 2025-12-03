roberto di nardo nuovo direttore vendite di hyundai italia

Hyundai Italia ha ufficializzato la nomina di Roberto Di Nardo come nuovo Head of Sales Department: prende il posto di Marone Vallesi (a capo dell’area vendite dal 2015), che assume la guida della nuova Direzione Sviluppo Rete. Nel corso della sua carriera, a partire dal 2013 Di Nardo ha ricoperto incarichi presso Jaguar Land Rover, PSA, DS Automobiles e BYD, di cui da novembre 2024 era Direttore Vendite. Sarà responsabile della gestione delle attività commerciali della filiale italiana del marchio sudcoreano e risponderà direttamente a Francesco Calcara, presidente e amministratore delegato di Hyundai Italia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

