Roberta Morise neomamma bis | baci shopping e passeggiate con la carrozzina
Le vie del centro di Milano si tingono di tenerezza con Roberta Morise ed Enrico Bartolini, neogenitori bis, colti dai paparazzi in due giornate diverse in città. Passeggiate romantiche, shopping nelle boutique più esclusive e momenti di intimità familiare: la coppia vive con serenità le prime settimane da famiglia allargata. Un amore. stellato. Enrico e Roberta con i figli Roberta Morise, showgirl e conduttrice televisiva, ha trovato l’amore accanto a Enrico Bartolini, chef stellato pluripremiato, considerato uno dei talenti più luminosi della ristorazione italiana. I due stanno insieme da alcuni anni e hanno costruito una solida relazione lontana dai riflettori. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
