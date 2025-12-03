Roberta Bruzzone via da Ore14 | Voleva parlare di Garlasco solo di pomeriggio non vogliono più invitarla

La brusca uscita di Roberta Bruzzone da Ore14 si colora di nuove sfumature. Dopo l'aut-aut sulla presenza del direttore Brindani, dal dietro le quinte del programma Fanpage apprende di una controproposta fatta da Bruzzone e rifiutata dalla produzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Roberta Bruzzone, scontro con Milo Infante a Ore 14 sul caso Garlasco e lei se ne va: «Scelta doverosa». Cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook

Roberta Bruzzone via da Ore14: “Voleva parlare di Garlasco solo di pomeriggio, non vogliono più invitarla” - aut sulla presenza del direttore Brindani, dal dietro le quinte del programma Fanpage apprende di una ... Riporta fanpage.it

Perché Roberta Bruzzone è assente a Ore 14 dopo il litigio con Milo Infante: cosa è successo - Roberta Bruzzone sparisce da Ore 14 dopo il litigio in diretta con Milo Infante: ora parla di 'scelte doverose' e di voler lavorare solo dove ... Riporta alfemminile.com

Roberta Bruzzone lascia “Ore 14”: ecco cosa si nasconde dietro l’addio - L’esperta di cronaca nera conferma sui social la fine della collaborazione: rapporti difficili, scelte professionali e nuovi progetti tra La Vita in Diretta e RaiPlay ... Riporta giornalelavoce.it

Roberta Bruzzone non tornerà più a Ore 14, "assenza definitiva, mi fa piacere che si percepisca" - Roberta Bruzzone lascia Ore 14 in modo "definitivo" per "presenze sgradite" nel talk. Si legge su virgilio.it

Bruzzone e l’addio a Ore 14, non c’entra (solo) Milo Infante: il retroscena su Garlasco e l’altra lite - La criminologa ha recentemente annunciato, via social, l'intenzione di prendersi una pausa dalla trasmissione Rai. Riporta libero.it

Roberta Bruzzone lascia Ore 14 dopo la lite con Milo Infante. Ma il vero motivo sarebbe un altro, ospite non gradito - Roberta Bruzzone non fa più parte di Ore 14, il programma pomeridiano di Rai2 condotto da Milo Infante e con uno spin off in onda in prima serata di giovedì. Secondo affaritaliani.it