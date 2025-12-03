Roberta Bruzzone fa chiarezza dopo l' uscita da Ore 14 | le dichiarazioni

Roberta Bruzzone ha fatto chiarezza dopo la sua uscita dal programma Ore 14 di Rai 2. Un acceso scambio con il conduttore Milo Infante, avvenuto giovedì 27 novembre mentre si discuteva del caso Garlasco, ha fatto nascere diverse ricostruzioni sui rapporti tra la criminologa e la produzione del. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa. . A La Vita in diretta abbiamo affrontato il caso di Georgiana, la 26enne morta dopo essere stata trovata senza sensi nel Piovego. Sono tante le domande che restano aperte attorno alla sua vicenda. Vai su Facebook

Roberta Bruzzone, la criminologa fa chiarezza su Ore 14: il comunicato ufficiale - Roberta Bruzzone rompe il silenzio e fa chiarezza su Ore 14: il comunicato stampa social pone fine a tutti i rumors. Secondo msn.com

Roberta Bruzzone, il retroscena su Garlasco dietro l’addio a Ore 14: l’ultimatum (e la smentita) - aut per parlare dell’omicidio di Chiara Poggi solo nell’edizione del pomeriggio ... Riporta libero.it

Roberta Bruzzone fa chiarezza dopo l'uscita da Ore 14: le dichiarazioni - Sui social la nota della criminologa riguardante le "versioni fornite da Ore 14" sulla una sua presunta trattativa ... Da today.it

“Cosa voleva fare” Perché Roberta Bruzzone è stata cacciata da Ore 14: le rivelazioni sorprendenti da dietro le quinte - Scopri perché Roberta Bruzzone ha lasciato Ore14: tensioni con la redazione e richieste inaccettabili hanno portato a una rottura definitiva. Si legge su bigodino.it

Roberta Bruzzone rompe il silenzio e smentisce tutte le voci circolate sul suo addio a Ore 14 - Tocca alla dottoressa Roberta Bruzzone parlare adesso e lo fa con un comunicato stampa diffuso sui social. Secondo ultimenotizieflash.com

La dottoressa Bruzzone torna a Vita in diretta e lancia una frecciata dai social - Dopo una pausa da Ore 14, Roberta Bruzzone torna in tv e lo annuncia sui social con parole molto pungenti. Da ultimenotizieflash.com