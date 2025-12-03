Roberta Bruzzone e l’uscita da Ore14 la criminologa rompe il silenzio | La verità è questa

La verità di Roberta Bruzzone. Dopo giorni di voci seguite alla sua assenza improvvisa da Ore 14, la criminologa interviene in prima persona per fare chiarezza. Il pubblico, nel frattempo, l’ha ritrovata non più su Rai2 ma a La Vita in Diretta, dove commenta i principali casi di cronaca. È una scelta temporanea o definitiva? Le domande si moltiplicano. Cosa è successo davvero dietro le quinte del programma di Milo Infante? Secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, la sua uscita da Ore 14 sarebbe legata al caso Garlasco, indicato come il detonatore di tensioni covate da settimane. Tutto sarebbe iniziato con un battibecco in diretta, seguito dalla sua assenza dall’edizione serale e da un post sui social che aveva il sapore di un commiato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

