Rivolta nel Quartiere 2 Cartelli ed esposti Lotta a spaccio e furti
I cittadini non camminano più con le mani in tasca ma con il cellulare puntato. Fotografano, segnalano, registrano, mappano. È la nuova "ronda" del Quartiere 2: niente bastoni né pattuglie improvvisate, solo una rete digitale che corre veloce tra gruppi WhatsApp, post su Facebook e cartelli appesi ai portoni o agli alberi. Il messaggio è netto: questa è una zona anti spaccio e chi prova a vendere droga in strada sa di essere osservato, seguito, documentato. Il tam tam social ha trasformato vie e piazze in una mappa aggiornata quasi in tempo reale, un sistema di monitoraggio che i residenti alimentano ogni giorno con foto, descrizioni e orari precisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
