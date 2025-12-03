Ritrovato l’ottantenne scomparso Visto dall’elicottero dei carabinieri Sta bene si è nutrito di caramelle

di Gabriele Nuti Per due giorni si è nutrito di caramelle. Non ha segni di ipotermia, è lucido e ha anche scherzato con i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori che l’hanno ritrovato in una strada secondaria e isolata a Collegalli, al confine tra San Miniato e Montaione. Lieto fine per l’ottantenne di Reggello scomparso dalla serata di domenica. L’anziano, che era venuto a fare un giro nei luoghi dove aveva vissuto da ragazzo e dove poi aveva trascorso periodi di vacanza, è stato ritrovato sano e salvo grazie all’ elicottero Fiamma dei carabinieri che ha sorvolato a bassissima quota l’intera zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

