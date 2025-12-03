Ritorno a Napoli? Questo non conterà… | le parole di Spalletti dopo Juve-Udinese

Manca sempre meno al ritorno di Luciano Spalletti a Napoli, stavolta nelle vesti da avversario. Il tecnico toscano, fautore della vittoria dello storico terzo Scudetto azzurro, arriverà al Maradona da tecnico della Juventus. Spalletti ha proprio parlato della sua ormai prossima apparizione a Napoli, cercando di non porre l’attenzione su quella che sarà l’accoglienza del popolo partenopeo ma sulle sensazioni che lui stesso vivrà. Spalletti torna a Napoli: il pensiero del tecnico sulla prima da ex al Maradona. Questa sera si è giocata la sfida tra Juventus e Udinese, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 202526. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Ritorno a Napoli? Questo non conterà…”: le parole di Spalletti dopo Juve-Udinese

