Ritmo Quantico Dimmi se è il nuovo singolo

A volte restiamo intrappolati in delle relazioni che ci consumano dentro, ci fanno male, eppure non riusciamo a lasciarle andare. Abitudine o semplicemente paura di perdere qualcosa che ormai fa parte di noi? Questa è una domanda che, almeno una volta, ci siamo posti tutti noi nella vita, soprattutto quando ci siamo trovati invischiati in rapporti simili alle sabbie mobili, che ci trascinano verso il basso e non riusciamo a uscirne fuori. Questa domanda se la pone anche Francesco D’Acci, artista di origini milanesi e autore del progetto musicale Ritmo Quantico, nel suo ultimo brano “Dimmi se”, che mescola sonorità pop italiane con un ritmo leggero ed emotivo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

