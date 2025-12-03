Ritirata la vitamina B6 in Australia | perché indicazioni e dosi da non superare

Gli integratori possono aiutare in alcuni casi, ma l’abuso rischia di essere più dannoso dei potenziali benefici. Lo sanno bene le autorità sanitarie australiane che sono arrivate a una drastica decisione: il ritiro di uno dei prodotti più richiesti, ma anche consumati: la vitamina B6. La Therapeutic Goods Administration (TGA), l’ente che regola farmaci e integratori nel Paese dei canguri, ha infatti annunciato il ritiro progressivo dei prodotti che contengono la piridossina, cioè proprio la vitamina che aiuta il sistema nervoso e l’equilibrio mentale. Il caso australiano: stop ad alti dosaggi di vitamina B6. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ritirata la vitamina B6 in Australia: perché, indicazioni e dosi da non superare

News recenti che potrebbero piacerti

Una vitamina può diventare un problema per la salute? Il caso della B6 in Australia riapre il tema: ecco cosa c’è da sapere - facebook.com Vai su Facebook

Ritirata la vitamina B6 in Australia: ecco tutti i rischi nascosti - Quali rischi si nascondono dietro questo integratore e come usarlo in sicurezza. Lo riporta msn.com

Vitamina B6: via dalle farmacie in Australia. Ecco cosa sapere sui dosaggi da non superare - Il caso australiano della vitamina B6 riporta l’attenzione sui rischi da eccesso e sui limiti di sicurezza. Come scrive repubblica.it

Vitamina B6 ad alti dosaggi, in Australia stop a libera vendita: solo su consiglio del farmacista o con ricetta - In Australia l'Agenzia regolatoria ha disposto il ritiro dalla libera vendita degli integratori ad alto contenuto di vitamina B6: sopra 50 mg l’acquisto richiederà il consiglio del farmacista e oltre ... farmacista33.it scrive

Vitamina B6: benefici, controindicazioni e dove trovarla - La vitamina B6, o piridossina, è una molecola idrosolubile fondamentale per diverse funzioni del corpo umano. Si legge su dilei.it

B6, ecco la vitamina anti-ansia - Uno studio randomizzato mostra gli effetti ansiolitici e antidepressivi della vitamina B6 ad alti dosaggi. Si legge su ilgiornale.it

Vitamina B6: perché è essenziale per energia e benessere - La vitamina B6, detta anche piridossina, è una vitamina idrosolubile , ovvero si scioglie in acqua, a differenza delle vitamine liposolubili. Si legge su ilgiornale.it