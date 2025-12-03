Ritardi nelle corse Atac rimborsi per oltre 3 milioni di euro agli abbonati annuali Metrebus

Rimborsi per 3 milioni di euro e una nuova applicazione che risarcirà in automatico gli utenti. Si è concluso il procedimento avviato dall’Agcm che, lo scorso 24 febbraio, aveva fatto visita agli uffici Atac. L’Antitrust, infatti, aveva bacchettato la municipalizzata per non aver centrato gli. 🔗 Leggi su Romatoday.it

