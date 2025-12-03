Risultati Liga il Barcellona porta a casa il big match contro l’Atletico al Camp Nou | rimontato lo svantaggio iniziale di Baena e vetta a +4 ma Flick perde due pedine importantissime!

Risultati Liga, il Barcellona porta a casa il big match contro l'Atletico al Camp Nou: vetta a +4 sul Real in attesa della risposta di questa sera Il Barcellona continua a correre forte in Liga e firma una vittoria pesantissima nell'anticipo del 19° turno, battendo in rimonta l'Atletico Madrid allo Spotify Camp Nou per 3-1.

