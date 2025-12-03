Risolto il giallo dei velox di Coriano Ugolini | Siamo in regola al 100% questione di codice catastale
Nessun “giallo” sui velox del Comune di Coriano. Nell’elenco pubblicato dal ministero delle Infrastrutture i quattro autovelox presenti lungo le strade non figuravano con la dicitura Coriano oppure Comune di Coriano tra quelli autorizzati. A spiegare l'arcano il sindaco Gianluca Ugolini. “Sapevo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
