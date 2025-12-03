Rischiava di morire in strada per ipotermia | salvato da due agenti della polizia locale

Monzatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato salvato in extremis mentre già si trovava in uno stato di grave ipotermia, incapace di muoversi e anche solo di parlare. A soccorrerlo sono stati due agenti della polizia locale di Cesano Maderno, di ritorno dal servizio svolto in consiglio comunale la sera del 28 novembre. Salvato per. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Incendio a bordo strada, salvato un gattino: rischiava di morire fra le fiamme - Paura alle porte di Roma nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 agosto 2025, dove è scoppiato un incendio di sterpaglie. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Rischiava Morire Strada Ipotermia