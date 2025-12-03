Riqualificazione del porticciolo della Bandita | iniziati i lavori per la progettazione esecutiva

Palermotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori di progettazione esecutiva per la riqualificazione del porticciolo della Bandita. Il Comune, con una determina dell'area Pianificazione ambientale, ha confermato la "permanenza dei requisiti dichiarati" dall'azienda che si è aggiudicata l'appalto, ovvero la European. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Trieste, consegnato il cantiere per la riqualificazione del porticciolo di Barcola - L'intervento finanziato dalla regione con 320mila euro e dovrebbe concludersi entro i primi mesi del 2026. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Riqualificazione Porticciolo Bandita Iniziati