Riqualificazione del porticciolo della Bandita | iniziati i lavori per la progettazione esecutiva
Sono iniziati i lavori di progettazione esecutiva per la riqualificazione del porticciolo della Bandita. Il Comune, con una determina dell'area Pianificazione ambientale, ha confermato la "permanenza dei requisiti dichiarati" dall'azienda che si è aggiudicata l'appalto, ovvero la European. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Porticciolo di Duino: riqualificazione al via a ottobre 2026. Partiranno tra meno di un anno i lavori di riqualificazione del porticciolo di Duino, un intervento ambizioso e a lungo atteso del valore complessivo di 820.000 euro. Passo importante la conferenza - facebook.com Vai su Facebook
Trieste, consegnato il cantiere per la riqualificazione del porticciolo di Barcola - L'intervento finanziato dalla regione con 320mila euro e dovrebbe concludersi entro i primi mesi del 2026. Secondo rainews.it