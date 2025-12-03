Ripristino argine crollato del Pontazzo ok del Consiglio comunale all' intervento da 100mila euro nella pialassa
Nella seduta di ieri pomeriggio il Consiglio comunale di Ravenna ha approvato all’unanimità la delibera relativa al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza per la chiusura delle voragini e il ripristino dell'argine nord del chiaro del Pontazzo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
