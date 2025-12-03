Ripristino argine crollato del Pontazzo ok del Consiglio comunale all' intervento da 100mila euro nella pialassa

Ravennatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seduta di ieri pomeriggio il Consiglio comunale di Ravenna ha approvato all’unanimità la delibera relativa al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza per la chiusura delle voragini e il ripristino dell'argine nord del chiaro del Pontazzo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

ripristino argine crollato pontazzoRipristino argine crollato del Pontazzo, ok del Consiglio comunale all'intervento da 100mila euro nella pialassa - La delibera è stata approvata all’unanimità, ma non sono mancate critiche da parte dell'opposizione sulla manutenzione dell’argine prima del crollo ... Da ravennatoday.it

Argini crollati a Casine di Paterno, la spuntano i frontisti: «Non spetta a loro la manutenzione» - Nel braccio di ferro con il Comune l’hanno spuntata i proprietari dei terreni di Casine di Paterno interessati dall’alluvione del settembre 2024. corriereadriatico.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ripristino Argine Crollato Pontazzo