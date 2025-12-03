Riprendono le ricerche del volo MH370 della Malaysia Airlines scomparso da tempo

Le ricerche del relitto del volo MH370 della Malaysia Airlines riprenderanno il 30 dicembre, più di un decennio dopo la scomparsa dell’aereo con 239 persone a bordo, hanno affermato le autorità malesi. Questa nuova ricerca, che durerà 55 giorni, era iniziata a marzo ma è stata sospesa poco dopo a causa delle cattive condizioni meteorologiche. “Gli ultimi sviluppi sottolineano l’impegno della Malesia nel dare una risposta alle famiglie colpite da questa tragedia”, ha affermato mercoledì il Ministero dei trasporti, secondo quanto riportato dai media locali. Il volo MH370, un Boeing 777, scomparve nel 2014 mentre viaggiava da Kuala Lumpur a Pechino, dando il via alla più grande ricerca nella storia dell’aviazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Riprendono le ricerche del volo MH370 della Malaysia Airlines, scomparso da tempo

