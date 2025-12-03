L’annuncio è clamoroso. L e ricerche del volo MH370 della Malaysia Airlines scomparso nel 2014 riprenderanno il 30 dicembre. Ad annunciarlo è stato oggi il Ministero dei Trasporti malese. Il Boeing 777 con a bordo 239 persone sparì dagli schermi radar l’8 marzo 2014, mentre era in volo da Kuala Lumpur a Pechino. Due terzi dei passeggeri erano cinesi, mentre gli altri includevano malesi, indonesiani e australiani, oltre a cittadini indiani, americani, olandesi e francesi. Nonostante sia stata condotta la più grande ricerca nella storia dell’aviazione, l’aereo non è stato ancora ritrovato. Le nuove esplorazioni verranno condotte “in un’area stabilita considerata quella con maggiori probabilità di permettere di localizzare l’aereo”, ha affermato il Ministero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Riprendono le ricerche del volo “Malaysia Airlines” scomparso nel 2014. “”Buonanotte, qui tutto bene”. Poi più nulla