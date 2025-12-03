Riportare a casa i bambini ucraini e offrire aiuto psicologico | tutti d' accordo in Lombardia

Aderire alla campagna “Bring Kids Back Ua”, promossa dal governo ucraino e dall'Unicef per riportare in Ucraina i bambini rapiti in Russia. È uno degli impegni che il consiglio regionale della Lombardia, all'unanimità, ha chiesto alla giunta regionale con una mozione approvata martedì 2 dicembre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Melania Trump: "Collaboro con Putin per riportare a casa i bambini ucraini" - “Abbiamo allestito due punti di accoglienza per la popolazione. Riporta ilfattoquotidiano.it

Ucraina: lettera del Consiglio panucraino delle Chiese a Leone XIV, “ci aiuti a far riportare a casa tutti i prigionieri di guerra, in particolare i bambini deportati” - Il Consiglio Panucraino delle Chiese e delle organizzazioni religiose ha inviato una lettera a Papa Leone XIV chiedendo di proseguire il suo impegno umanitario affinché tutti i prigionieri di guerra e ... Lo riporta agensir.it

Melania Trump: "Collaboro con Putin per riportare a casa i bambini ucraini" - Melania Trump ha annunciato che otto bambini ucraini, precedentemente deportati in Russia, sono stati riuniti alle loro famiglie nelle ultime 24 ore. Si legge su ilgiornale.it

