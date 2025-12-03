Ripartenza Salernitana l' ad Pagano sprona i granata | Ora si misura la forza del gruppo

Salernotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dimenticare Benevento, vincere con il Trapani, dimostrare la propria forza, tecnica e di gruppo. La preparazione alla sfida di domenica (ore 14.30) contro i siciliani è scandita anche dal messaggio social pubblicato dall'amministratore delegato della Salernitana, Umberto Pagano. La carica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Ripartenza Salernitana, l'ad Pagano sprona i granata: "Ora si misura la forza del gruppo" - L'amministratore delegato ha pubblicato un messaggio sui social. Si legge su salernotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ripartenza Salernitana Pagano Sprona