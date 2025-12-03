Ripartenza Salernitana l' ad Pagano sprona i granata | Ora si misura la forza del gruppo
Dimenticare Benevento, vincere con il Trapani, dimostrare la propria forza, tecnica e di gruppo. La preparazione alla sfida di domenica (ore 14.30) contro i siciliani è scandita anche dal messaggio social pubblicato dall'amministratore delegato della Salernitana, Umberto Pagano. La carica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
#Salernitana, clamorosa scoppola a #Benevento. Le streghe asfaltano i granata con un pokerissimo e si lanciano all'inseguimento del #Catania capolista. Al "Vigorito" la serataccia granata comincia con una traversa colpita da Ferrari e un palo di Capomaggio - facebook.com Vai su Facebook
