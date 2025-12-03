Riparte l’Italia Vito Grassi | Ecosistemi innovativi e partenariati strategici per competere a livello globale

3 dic 2025

“I fattori che influenzano la produttività sono molteplici e di natura trasversale. Includono l’innovazione, la qualità del capitale umano, le capacità manageriali, i modelli organizzativi e di governance, le infrastrutture materiali e digitali, la sostenibilità e, infine, ma non certo per importanza, la collaborazione tra imprese, mondo accademico e istituzioni”. Ad affermarlo è Vito Grassi,  Ad di Graded e presidente di ALuiss, partecipando agli “Stati Generali della Ripartenza.  Insieme per far crescere l’Italia e il Made in Italy”, evento ideato e promosso dall’ Osservatorio Economico e Sociale Riparte l’Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

