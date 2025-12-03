Riparte Casa Perfetta | Gianluca Torre guida un viaggio intimo nelle case dei VIP

Ogni martedì, su YouTube e sulle principali piattaforme di streaming, e in anteprima settimanale su TimVision. Gianluca Torre, agente immobiliare e volto amatissimo di “Casa a prima vista” e “Turisti per Case” su Real Time, torna con la seconda stagione di Casa Perfetta, il podcast e vodcast prodotto da Dopcast che racconta le celebrità attraverso il loro rapporto più personale: quello con la propria casa. Un talk brillante, ricco di aneddoti e confidenze, che conferma come le abitazioni finiscano sempre per riflettere chi le vive, molto più di quanto si pensi. I 10 nuovi episodi, con ospiti dal mondo dello spettacolo pronti a svelare lati inediti della propria quotidianità, sono disponibili dal 2 dicembre ogni martedì su YouTube e sulle principali piattaforme podcast. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Riparte “Casa Perfetta”: Gianluca Torre guida un viaggio intimo nelle case dei VIP

News recenti che potrebbero piacerti

E dopo due giorni a casa si riparte …in compagnia di un grande classico, le nuove avventure del Vicequestore Schiavone! Grazie Antonio Manzini per averci regalato questo personaggio ? - facebook.com Vai su Facebook

Casa Perfetta 2, Nek si confessa da Gianluca Torre: la miscela hot dolce, il sogno di rivedere i propri cari e... - I video - Filippo Neviani, in arte Nek, è ospite della prima puntata della seconda stagione di Casa Perfetta, 10 episodi prodotti da Dopcast, disponibili ogni martedì su YouTube e le principali piattaforme di ... Da affaritaliani.it

Il bello delle case è che, prima o poi, parlano. E Gianluca Torre, volto popolarissimo di Casa a Prima Vista… - Il bello delle case è che, prima o poi, parlano. Si legge su ciakgeneration.it

Gianluca Torre: “La casa perfetta? Non esiste. Ma alcuni luoghi parlano di noi. Non dimentico quella dimora ottocentesca (con bunker) a Milano” - Da oggi al via seconda stagione del podcast “Casa perfetta”, condotto dal popolarissimo agente immobiliare milanese. Come scrive ilgiorno.it

Gianluca Torre: "Sogno Sanremo come cantante. Siffredi perfezionista. A Diletta Leotta ho proposto..." - L'intervista - Il podcast Casa Perfetta è partito da poco (il 15 gennaio con Diletta Leotta ospite), poi il 17 febbraio ci sarà l'atteso ritorno su Real Time - Si legge su affaritaliani.it

Gianluca Torre da pubblicitario ad agente immobiliare, ora con un podcast: “Per la prima volta dalla parte di chi intervista” - Dopo il successo di Casa a prima vista, l’agente immobiliare Gianluca Torre inizia una nuova avventura con il podcast Casa perfetta. Si legge su deejay.it

Gianluca Torre: «Dalle case dei vip si capisce molto, ecco chi mi ha sorpreso di più. Diletta Leotta? Le ho offerto un lavoro» - Gianluca Torre, agente immobiliare conosciuto al grande pubblico come uno dei volti del programma di successo, “Casa a Prima Vista” su Real Time. Scrive leggo.it