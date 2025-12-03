L’udienza di Tod’s è stata rimandata al 23 febbraio. Lo comunicano gli avvocati Francesco Mucciarelli e Luisa Mazzola, in un’istanza al gip Domenico Santoro. I due legali affermano che la società preso atto di quanto emerge dalle verifiche effettuate dalla Procura di Milano e ha espresso la ferma intenzione di fare tutto quanto in proprio potere per garantire la sicurezza e la dignità del lavoro, valori che Tod’s ritiene da sempre parte del proprio Dna”. Udienza Tod’s rimandata al 23 febbraio: cosa succede ora. Stando a quanto riportato da ANSA, i legali del gruppo di Diego della Valle hanno chiesto un rinvio dell’udienza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rinviata al 23 febbraio l’udienza di Tod’s: “Garantita la dignità dei lavoratori”