Rinnovo Yildiz Balzarini precisa | La distanza è davvero minima | la Juve deve muoversi Il 10 bianconero vuole una garanzia le ultime

Rinnovo Yildiz, Balzarini fa chiarezza: questione di un milione di euro. Il nodo è la garanzia di vincere: l’ostacolo non è incolmabile, dipende più dalla Juventus. Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha fornito gli ultimi dettagli sullo spinoso rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus. La notizia principale è rassicurante a livello finanziario: la distanza tra le parti è veramente minima. La Juve offre 5 milioni di euro compresi bonus, mentre Yildiz ne vuole uno in più, ovvero 6 milioni. Il vero nodo non è il milione di euro. La richiesta di Yildiz, che sta diventando sempre meno pretenziosa e più obiettivamente necessaria grazie alle sue recenti prestazioni, è di giocare in una Juve che possa garantire di vincere qualche cosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

