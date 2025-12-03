Rinnovabili installazioni in calo E la rimodulazione del Pnrr dimezza i fondi per le Comunità energetiche

La rimodulazione del Pnrr proposta daI Governo Meloni è stata servita, con il taglio alla dotazione per le Comunità energetiche rinnovabili che scende a 795,5 milioni di euro dai 2,2 miliardi previsti inizialmente. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica prima ha dato la notizia, a ridosso della scadenza del bando, scatenando le proteste del settore e, poi, ha annesso le rassicurazioni. Ma non bastano. Anche perché, le Cer non sono l’unica nota dolente sul fronte delle rinnovabili. Dopo anni di crescita che hanno segnato l’entrata in funzione di oltre due milioni di impianti (fonte Terna), l’Italia registra nel 2025 un brusco rallentamento: cala il numero di impianti e il Paese si conferma indietro rispetto all’obiettivo 2030 del decreto aree idonee. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

