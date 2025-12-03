Rinascita Balotelli è tutto vero | lo hanno visto in campo

C’è un paese che festeggia un gol firmato Balotelli, per lui una vera rinascita in campo: arrivato il gol del debutto. Il nome Balotelli è un nome che, da solo, continua a far vibrare l’immaginario collettivo degli appassionati di calcio. Infatti ogni volta che si pronuncia quel nome tornano alla mente lampi di talento, colpi di genio, giornate da trascinatore assoluto e altre in cui sembrava perdersi tra le nuvole. Un intreccio complicato, questa la sua carriera, pieno di deviazioni improvvise e di storie che spesso superano la fantasia. Balotelli è tornato a far impazzire un intero paese. Per il calciatore si tratta di una vera e propria rinascita con il suo primo gol con i colori di questa maglia. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

