Rimosso un grosso tumore un meningioma ad una donna in stato di gravidanza | lo straordinario intervento al Sant’Eugenio di Roma

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’équipe multidisciplinare dell’ospedale SantEugenio di Roma ha portato a termine un intervento di straordinaria delicatezza: la rimozione di un meningioma di grandi dimensioni da una donna incinta alla ventisettesima settimana, con il feto mantenuto in utero e monitorato per tutta l’operazione. Si tratta di un caso raro a livello mondiale, concluso con esito positivo sia per la madre sia per il bambino, nato prematuro dopo alcune settimane. Il racconto del neurochirurgo: “Un caso eccezionale”. A spiegare la complessità della situazione è Stefano Signoretti, primario di Neurochirurgia: «Ci siamo trovati davanti a un caso davvero fuori dall’ordinario, sia per le dimensioni del tumore — pari a più di mezza lattina di cola — sia per la condizione della paziente, una giovane donna alla 27ª settimana». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

