Rimossi striscione e foto di un operaio morto in cantiere | Riaperta una ferita profonda per la famiglia

A quasi due anni da quel tragico incidente, costato la vita a un operaio di soli 49 anni, qualcuno ha rimosso il ritratto e lo striscione con la sua immagine appesi lungo il muro perimetrale del cantiere in cui il lavoratore trovò la morte. L’episodio è stato denunciato dalla Fillea Cgil dopo la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Massa, la morte di una 17enne e il caso dello striscione rimosso - facebook.com Vai su Facebook

Rimossi striscione e foto di un operaio morto in cantiere: “Riaperta una ferita profonda per la famiglia” - A quasi due anni da quel tragico incidente, costato la vita a un operaio di soli 49 anni, qualcuno ha rimosso il ritratto e lo striscione con la sua immagine appesi lungo il muro perimetrale del canti ... Da mondopalermo.it