Rimessi in libertà Federica Mogherini e Stefano Sannino accusati di frode sui corsi Ue per diplomatici

Xml2.corriere.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La politica italiana, alla guida del Collegio Europeo di Bruges, e il diplomatico erano stati fermati martedì. Rilasciato anche il terzo italiano, il manager Cesare Zegretti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

rimessi in libert224 federica mogherini e stefano sannino accusati di frode sui corsi ue per diplomatici

© Xml2.corriere.it - Rimessi in libertà Federica Mogherini e Stefano Sannino accusati di frode sui corsi Ue per diplomatici

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

rimessi libert224 federica mogheriniRimessa in libertà Federica Mogherini accusata di frode in appalti pubblici e corruzione sui programmi di formazione per giovani diplomatici - La politica italiana, alla guida del Collegio Europeo di Bruges, era stata fermata martedì. Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Rimessi Libert224 Federica Mogherini