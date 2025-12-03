Rimessa in libertà Federica Mogherini accusata di frode sui corsi Ue per diplomatici
La politica italiana, alla guida del Collegio Europeo di Bruges, era stata fermata martedì. Con lei arrestati anche il diplomatico Stefano Sannino e il manager Cesare Zegretti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Rimessa in libertà Federica Mogherini accusata di frode in appalti pubblici e corruzione sui programmi di formazione per giovani diplomatici - La politica italiana, alla guida del Collegio Europeo di Bruges, era stata fermata martedì. Si legge su corriere.it